На набережной Мойки в небо ударил мощный гейзер. Фоторепортаж Gazeta.SPb

На набережной Мойки в небо ударил мощный гейзер. Фоторепортаж Gazeta.SPb
Последствия мощного гейзера на набережной Мойки. Фото: Gazeta SPb/Егоршин

Сегодня в Петербурге гейзер с кипятком вырвался из-под земли на набережной реки Мойки. Коммунальная авария произошла на Большой Морской, 67. Очевидцы сообщили, что забил огромный фонтан, в высоту достигающий нескольких метров.

Последствия мощного гейзера на набережной Мойки. Фото: Gazeta SPb/Егоршин
Последствия мощного гейзера на набережной Мойки. Фото: Gazeta SPb/Егоршин
Последствия мощного гейзера на набережной Мойки. Фото: Gazeta SPb/Егоршин

«Фонтан кипятка бьет из под земли на Большой Морской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Только что мимо проехала- пробка растет. На Театральной затор», — пишут очевидцы в соцсетях.

Последствия мощного гейзера на набережной Мойки. Фото: Gazeta SPb/Егоршин
Последствия мощного гейзера на набережной Мойки. Фото: Gazeta SPb/Егоршин
Последствия мощного гейзера на набережной Мойки. Фото: Gazeta SPb/Егоршин
Последствия мощного гейзера на набережной Мойки. Фото: Gazeta SPb/Егоршин
Последствия мощного гейзера на набережной Мойки. Фото: Gazeta SPb/Егоршин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурге планируют заменить восемь тысяч метров тепловых сетей. В 2020 году на ремонт и реконструкцию тепловых сетей, ЦТП и котельных направили 846 миллионов рублей.

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