Красноармейскую улицу в Ломоносове отремонтируют за 20 тысяч рублей

На время ремонта на улице будут поэтапно ограничивать дорожное движение. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На время ремонта на улице будут поэтапно ограничивать дорожное движение. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С пятницы, 7 мая, на Красноармейской улице в Ломоносове начинается дорожный ремонт. Асфальт обновят на участке длиной 0,76 км.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ремонт пройдет на участке Красноармейской улицы от Владимирской улицы до Ораниенбаумовского проспекта. Ремонт завершиться в начале июня.

Подрядчику ООО «СК «Орион плюс» предстоит заменить асфальт на проезжей части и тротуарах, заменить бордюры и восстановить элементы благоустройства.

На время ремонта на улице будут поэтапно ограничивать дорожное движение.

Город выделил на работы 19,9 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Энгельса завершили ремонт трамвайных путей. На работы было потрачено 136 миллионов рублей, подрядчиком стала АО «Стройинвест».