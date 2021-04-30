На Энгельса завершили ремонт трамвайных путей

На Энгельса завершили ремонт трамвайных путей
По путям пустили первые трамваи. Фото: Baltphoto

На данный момент движение трамваев уже запущено.

На проспекте Энгельса сегодня, 30 апреля, завершили основные ремонтные работы на трамвайных путях. По ним пущен первый трамвай, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет об участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Рабочим также предстоит восстановить нарушенного благоустройство и пешеходное ограждение, озеленить прилегающую к путям территорию.

На работы было потрачено 136 миллионов рублей, подрядчиком стала АО «Стройинвест». Протяженность ремонтируемого участка составила более двух тысяч метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ищут подрядчика для строительства дороги, максимальная цена которой 324 млн рублей.

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