В Петербурге ищут подрядчика для строительства дороги, максимальная цена которой 324 млн рублей

В Северной столице объявлен конкурс на строительство дорог. Фото: pixabay.com

В Северной столице объявлен конкурс на строительство дорог. Фото: pixabay.com

В Северной столице объявили конкурс на строительство примыкания улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Объявили открытый конкурс по строительству автомобильной дороги в 1,5 километра по Южной Магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы и строительство улице Сарицкой от Соколиной улицы до Петербургского шоссе.

На втором же этапе произойдет примыкание улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе для города на Неве. Известно, что голосование пройдет в электронной форме.

Заказчик работ — «Дирекция транспортного строительства». Так, максимальная цена контракта составляет 324,4 млн рублей. Подать заявку возможно до 25 мая текущего года.

Главная цель подрядчика — это построить дорогу, соединяющую два участка Южно-Волхонской дороги с Петербургским шоссе.

Планируется связать ее с Южной магистралью от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения перспективного Ленинградского шоссе и Сарицкой улицы от Переведенской улицы до перспективного продолжения Ленинградского шоссе.

Начать работы планируют уже в конце 2021 года.

Результатом строительства дороги будет разгрузка Петербургского шоссе. Это поможет жителям Пушкина и Павловска быстро добираться до дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на время дорожных работ на внешнем кольце КАД перекроют две полосы между развязкой с Таллинским шоссе и развязкой на пересечении ЗСД и Дачного проспекта.