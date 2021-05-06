В работе Twitter зафиксирован сбой

В работе Twitter зафиксирован сбой
В работе Twitter произошел сбой. Фото: Pixabay

Пользователи зафиксировали сбой в работе Twitter.

По данным портала Downdetector, 69% пользователей жалуются на работу сайта, 16% заявляют, что у них возникли проблемы с приложением, 13% заявили о проблемах с с авторизацией.

С проблемами в работе Twitter столкнулись жители США, Японии и Великобритании.

Компания Twitter, Inc. была основана в 2006 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, Калифорния. Основной продукт — соцсеть для обмена короткими сообщениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

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