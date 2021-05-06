В России зарегистрирована вакцину от COVID-19 «Спутник лайт»

В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт».

Эффективность однокомпонентной вакцины составила 79,4% с 28-го дня после иммунизации.

Расчет делался, исходя из данных россиян, получивших только первую дозу «Спутника V».

«Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — отметили представители Фонда прямых инвестиций.

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V». Она была зарегистрирована российским Минздравом в конце марта. «Лайтовая» вакцина построена на аденовирусе 26-го типа. Возможность вакцинироваться одним компонентом существенно облегчает процесс вакцинации, поскольку не нужно ждать 21 день, чтобы повторно идти прививаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.