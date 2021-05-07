Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу у дома на Авиаконструкторов

Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу у дома на Авиаконструкторов
Стрельба прогремела на улице. Фото: скриншот google.maps

В Приморском районе Петербурга полиция проводит проверку после сообщения о стрельбе.

Инцидент произошел в четверг, 6 мая. Около 23:15 в отдел полиции поступило сообщение о стрельбе у дома №44/3 на проспекте Авиаконструкторов.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители установили, что неизвестный совершил выстрел в воздух и скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что против электросварщика из Вырицы возбудили уголовное дело после стрельбы в воздух.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полиция стральба


 

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