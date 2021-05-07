Ремонт Тихорецкого проспекта оценили на 83 миллиона рублей

В Петербурге с 10 мая начнется ремонт Тихорецкого проспекта. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сегодня сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города. На Тихорецком проспекте отремонтируют участок от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта. Протяженность участка — 0,94 км.

Стоимость работ составляет 83,3 млн рублей. Ремонтом займется подрядчик АО «ВАД».

Первый этап ремонта пройдет с 10 по 25 мая: подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие трамвайных путей. На втором этапе, с июля по август, обновят асфальт проезжей части и тротуаров, заменят бордюры и восстановят благоустройство.

Тихорецкий проспект расположен сразу в двух районах города — Выборгском и Калининском. Он пролегает от Политехнической улицы до проспекта Культуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Красноармейскую улицу в Ломоносове отремонтируют за 20 млн рублей.