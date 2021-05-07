На Марсовом поле высадили 180 кустов сирени

В Северной столице проходит акция "Сад памяти". Фото: комитет по благоустройству

В Северной столице проходит акция "Сад памяти". Фото: комитет по благоустройству

Сегодня на Марсовом поле появились 180 новых кустов сирени. Их высадили в рамках международной акции «Сад памяти».

Об этом сообщает петербургский комитет по благоустройству. Сирень высаживали горожане. Садовники подготовили места под посадку, саженцы и необходимый инвентарь. Они подсказали петербуржцам, как правильно сажать молодые кустарники, чтобы они прижились.

В майские праздники жители города также посадили 50 кустов сирени на Большом проспекте В.О. В парке Интернационалистов появились 12 черешчатых дубов, а в Буферном парке — 10 молодых лип.

Кроме того, в рамках «Сада памяти» в Александровском парке высадили 100 кустов форзиции, на бульваре по Варшавской улице — 39 берез, саду на улице Верности — 75 елей, сквере Катерникова — 43 рябины и клена, парке на улице Инструментальщиков в Сестрорецке — 55 сосен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весной петербургский «Сад памяти» пополнят более 2000 деревьев и кустарников.