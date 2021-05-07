Петербургский биолог объяснил, как ученые научили пчел диагностировать COVID

В Нидерландах ученые научили пчел диагностировать коронавирусную инфекцию. Петербургский биолог Павел Глазков объяснил, как им это удалось.

Глазков рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, что пчел обладают феноменальным обонянием. Они способные чувствовать запахи на огромных расстояниях. Это помогает им находить нектар, а также выполнять репродуктивную функцию.

По словам биолога, самки пчел в период размножения выделяют половые феромоны, а самцы могут определить их за километр.

Специалист напомнил, что определять коронавирус у человека по запаху уже натренировали собак. При этом у пчел обоняние гораздо острее.

«Гипотетически, ученые выявили определенный запах, который появляется у зараженных коронавирусом пациентов. У пчел же есть условный рефлекс — теоретически их можно натренировать на этот раздражитель», — добавил Глазков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собаки способны определять COVID-19 с точностью до 96 %.