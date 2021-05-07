Петербургский биолог объяснил, как ученые научили пчел диагностировать COVID

Петербургский биолог объяснил, как ученые научили пчел диагностировать COVID
Пчел натренировали диагностировать коронавирус. Фото: unsplash

В Нидерландах ученые научили пчел диагностировать коронавирусную инфекцию. Петербургский биолог Павел Глазков объяснил, как им это удалось.

Глазков рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, что пчел обладают феноменальным обонянием. Они способные чувствовать запахи на огромных расстояниях. Это помогает им находить нектар, а также выполнять репродуктивную функцию.

По словам биолога, самки пчел в период размножения выделяют половые феромоны, а самцы могут определить их за километр.

Специалист напомнил, что определять коронавирус у человека по запаху уже натренировали собак. При этом у пчел обоняние гораздо острее.

«Гипотетически, ученые выявили определенный запах, который появляется у зараженных коронавирусом пациентов. У пчел же есть условный рефлекс — теоретически их можно натренировать на этот раздражитель», — добавил Глазков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собаки способны определять COVID-19 с точностью до 96 %.

биолог заражение коронавирусом пчелы ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский биолог объяснил, как ученые научили пчел диагностировать COVID
Ветер сдул украшения ко Дню Победы на проспекте Стачек
На Марсовом поле высадили 180 кустов сирени
Фрагмент проходившего по дну Ладоги «кабеля жизни» передали Музую ...
Учительница начальных классов в Ленобласти пережила покушение на убийство у школы
Гонщик на «Приоре» устроил массовое ДТП с автобусом в Красном Селе
Лукашенко назвал условие для проведения досрочных выборов в Белоруссии
В Кронштадте горожане просят восстановить беседку Попова