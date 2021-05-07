Кабан в Павловском парке удивил петербуржцев

Кабан бегал по Павловскому парку. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Кабан бегал по Павловскому парку. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы заметили в Павловском парке кабана и рассказали об этом в социальных сетях.

Видео с кабаном появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как большой черный кабан бежит по парку, оборачивается на прохожих, и убегает восвояси.

Авторы ролика предупредили горожан, которые в ближайшее время собираются посетить парк, о лесном обитателе.

«Кто собирается на выходных в Павловский парк — будьте осторожнее. Только что, проезжая мимо, обнаружили там кабана», — говорится в сообщении.

В комментариях к публикации пользователи уже начали придумывать свои подписи к видео.

«Тем временем Кабан своим: «Кто собирается гулять днем — осторожнее, там толпы людей собираются на выходные в парк! Ну их нафиг, еще попытаются на шашлык пустить…», — написал петербуржец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД заметили гуляющих лосей.