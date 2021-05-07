Супруга председателя ТСЖ в Петербурге подверглась домогательствам в своей машине

В Петербурге мужчина пробрался в машину жены председателя ТСЖ. В это время женщина отводила собаку на стрижку. Оказалось, она не закрыла машину.

Случай произошел рядом с домом 38 на улице Ударников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Когда женщина вернулась, мужчина уже был в её «Мерседесе». Он попытался изнасиловать женщину, начал её душить. Жена председателя ТСЖ всё-таки отстояла свою честь. Она сумела вытолкать злоумышленника из авто.

В полицию обратился муж потерпевшей. Женщина сообщила, что насильник молодой с и с небольшой бородой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что собачница избила петербуржца и пробила голову его шпицу. Все случилось около 21:00 во дворе дома на Выборгском шоссе. Конфликт произошел между мужчиной и женщиной, которые выгуливали собак. По сообщениям очевидцев, собачница была пьяна.