«Зенит» объявил состав на матч с «Уфой»

Футболисты "Зенита" выйдут на поле в белых футболках с золотым чемпионским шевроном. Фото: группа ВК "ФК Зенит"

Футболисты "Зенита" выйдут на поле в белых футболках с золотым чемпионским шевроном. Фото: группа ВК "ФК Зенит"

Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нападающий Артем Дзюба пропустит матч с «Уфой».

С первых минут на поле выйдут Азмун, Малком и Ерохин.

Полностью состав выглядит следующим образом:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.

Матч «Уфа» — «Зенит» пройдут в субботу, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Матч пройдет на стадионе «Нефтяник».

Футболисты «Зенита» выйдут на поле в белых футболках с золотым чемпионским шевроном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун. После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул.