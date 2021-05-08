Манижа изменила некоторые слова конкурсной песни «Евровидения»

Артистка перезаписывала трек перед его релизом.

Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении», немного изменила текст конкурсной песни. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает ТАСС.

Информацией артистка поделилась во время первой конференции «Евровидения».

«Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce — прим. редакции) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break — прим. редакции) стену»,

— пояснила певица.

Напоминаем, что конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером три.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Манижа приехала для участия в «Евровидении-2021» в Роттердам. Поклонники считают, что Маниже надо поберечь свои силы и эмоции для скорого выступления.