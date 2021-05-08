Азмун рассказал, какова жизнь в России

Футболист заявил, что ему нравится в чужой стране и он чувствует себя комфортно.

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун оценил жизнь в России. Своими впечатлениями он поделился в разговоре с «Матч ТВ».

Игрок считает, что Россия – отличное место для жизни. Когда Азмун бывает в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, то он чувствует себя практически как дома. Он заявил, что россиян отличают откровенность и серьезность.

Напоминаем, что Азмун играет в России с 2013 года. Он успел поработать в «Рубине», «Ростове», сейчас футболист выступает за «Зенит». СМИ пишут, что нападающий зарабатывает три миллиона евро в год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба не полетел с «Зенитом» на матч с «Уфой». Он в нынешнем сезоне РПЛ провёл 26 матчей, забил 16 мячей и отметился шестью результативными передачами.