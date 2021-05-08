Дзюба не полетел с «Зенитом» на матч с «Уфой»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба пропустит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы».

Нападающий не полетел вместе с командой на выезд в Башкортостан, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на издание Rusfootball.info.

Матч «Уфа» — «Зенит» пройдут в субботу, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Артём Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ провёл 26 матчей, забил 16 мячей и отметился шестью результативными передачами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун. После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул.