Петербургский аэропорт Пулково проверит прокуратура после после задержки вылета школьников

Северо-Западная транспортная прокуратура рассмотрит вопрос о том, почему группа новосибирских школьников не вылетела в положенное время из петербургского аэропорта Пулково домой.

В ведомстве сообщается, что Транспортная прокуратура исследует все делали случившегося и исходя из ситуации примет меры.

Ранее стало известно, что рейс группы из восьми школьников и педагога был запланирован 7 мая на 23:25 до Новосибирска. Но в Пулково им объяснили, что они с опозданием прибыли на регистрацию, поэтому в посадке в самолет им отказано.

При этом, дети из Новосибирска и учитель смогли сесть в воздушное судно до родного города только через сутки, 8 мая в 23:25.

Также gazeta.spb.ru писала, что Росприроднадзор оштрафовал Пулково за сброс сточных вод в Лиговский канал. Теперь компании предстоит выплатить штраф более 90 тысяч рублей.