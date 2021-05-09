Ученые выяснили, что животные тоже умеют смеяться

Ученые выяснили, что животные тоже умеют смеяться
Животные тоже умеют смеяться. Фото: pixabay

Ученые установили, что животные, как и люди, при хорошем настроении, тоже могут смеяться. Результаты исследования опубликованы в международном журнале «Bioacoustics».

Деятели науки Калифорнийского университета провели исследование сведений по вокализации и установили, что животные тоже могут смеяться.

Изначально более подробно ученые остановились на изучении поведения животных во время игры. Это было сделано для того, чтобы найти хоть какие-то звуки схожие с привычным нам смехом.

Так что-то вроде смеха зафиксировали у 65 видов животных. Стоит заметить, что «смеялись» и птицы.

В конечном счете ученые установили, что смех у животных является аналогичным человеческому. Так, они демонстрируют свое дружественное расположение.

Исследователи считают, что данный проект необходимо продолжать, так как он может быть полезен в вопросе изучения эволюции поведения человека в социуме.

Также gazeta.spb.ru писала, что физики выяснили, что молнии способны очищать атмосферу Земли от смога.

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