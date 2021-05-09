Петербург зальет солнцем, но теплее от этого не станет

Петербург зальет солнцем, но теплее от этого не станет
Переменная облачность и отсутствие дождей порадуют петербуржцев 9 Мая. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 9 мая в Петербурге появится солнце, а однако в городе все еще будет прохладно. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что синоптическая ситуация в Северной столице сегодня определяется гребнем антициклона, который усиливается с юго-запада.

Несмотря на то, что в городе на Неве сегодня будет переменная облачность, дождей не ожидается. При этом температурный фон пока останется ниже климатической нормы.

Градусники горожан покажут +11…+13°, а в Ленинградской области же +9…+14°. Будет дуть порывистый северо-западный ветер 5-10 м/с.

Также атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам уже прогнозировали погоду на День Великой Победы.

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