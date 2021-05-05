Петербуржцам рассказали, какая погода будет 9 Мая

В День Великой победы главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что 9 Мая температура в городе может достичь 11 градусов. Об этом специалист сообщил телеканалу «Санкт-Петербург».

Первые дни мая в городе на Неве не были теплыми. К слову, они стали самыми холодными за последние годы. Потому как температура была ниже нормы.

При этом главный синоптик города Александр Колесов объяснил, что уже с 6-7 мая Петербурге потеплеет до плюс 5-8 градусов. А к 9-ому же мая может погода может стать еще лучше.

Так, в День Победы температура может добраться до 10 градусов, а то и превысить эту отметку.

Уже на следующий день эксперт прогнозирует 12-17 градусов в городе.

Кроме того, 9 Мая может даже выглянуть солнце. Однако, по словам Колесова, не стоит особо радоваться. Потому как Петербург все еще будет находиться под циклоном, а значит вполне возможны дожди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.