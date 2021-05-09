На Дворцовой площади почти все готово к началу Парада Победы

Все готово к началу парада. Фото: Gazeta.SPb

Все готово к началу парада. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге на Дворцовой площади происходят последние приготовления к параду.

Совсем скоро произойдет главное событие 9 Мая — парад Победы. Он состоится на Дворцовой площади, где сейчас все практически готово в торжеству.

Известно, что для участия в параде Победы петербургские власти пригласили 250 ветеранов. Самому старшему участнику — более 90 лет.

Военный парад в честь Великой Победы традиционно состоится на Дворцовой площади. Начинать событие планируется в 10:00 утра.

Известно, что парадный строй в марше объединил свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, также по Дворцовой пройдут 109 единиц военной техники.

Помимо прочего в небе над Петербургом в параде поучаствуют 30 боевых самолетов и вертолетов.

Так как в Северной столице продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом, то в связи с этим у всех и участников, и зрителей парада Победы должен быть готов тест на коронавирус, подтверждающий отсутствие инфекции.

Петербуржцы будут следить за мероприятием по трансляции на телевидении или в Сети. Это не касается лишь тех, у кого имеется специальный пропуск.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что небо Северной столицы в 22:00 озарит салют в честь Победы в Великой Отечественной войне.