Стация метро «Адмиралтейская» открыта на вход

Ст. метро "Адмиралтейская снова открыта на вход и выход. "Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ст. метро "Адмиралтейская снова открыта на вход и выход. "Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице в 10:35 открыли вестибюль станции «Адмиралтейская» на вход пассажиров. Об этом сообщается в социальной сети на официальном сайте петербургского метрополитена.

Ранее стало известно, что станция «Адмиралтейская» пятой линии Петербургского метрополитена, также известная как Фрунзенско-Приморская или фиолетовая ветка закрылась на вход с 9:18.

Сообщалось, что станцию закрыли только на вход в связи с большим пассажиропотоком.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что станцию метро «Девяткино» закрыли из-за обнаружения бесхозного предмета.