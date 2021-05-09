В Петербурге раздался выстрел из пушки в честь Дня Победы

Прозвучал выстрел из пушки в честь Дня Победы. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Прозвучал выстрел из пушки в честь Дня Победы. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Северной столице в 12 часов дня в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне раздался выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В Петербурге в полдень состоялся выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Мероприятие посвящено Победе советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

Известно, что Нарышкин бастион расположен по центру Невского фасада. Его строили в течение 28 лет, с 1703 по 1731 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восемь часов будут гореть факелы Ростральных колонн. С 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00.

Также gazeta.spb.ru писала, что на Пискаревском кладбище состоялось возложение цветов. Торжественно-траурная церемония прошла в преддверии 76-й годовщины Победы.