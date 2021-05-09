Станция метро «Невский проспект» работает с ограничением пассажиропотока

В Северной столице в данный момент горожанам придется проявить терпение, спустившись во второй вестибюль метро «Невский проспект». Об этом сообщается в социальной сети на официальном сайте петербургского метрополитена.

Известно, что в 11:46 второй вестибюль станции «Невский проспект», которая предназначена для выхода на канал Грибоедова была закрыта на вход в связи с большим пассажиропотоком и работала только на выход.

Через четыре минуты в 11:50 второй вестибюль станции «Невский проспект» был открыт на вход, но с ограничением пассажиропотока.

Сообщается, что станцию закрыли только на вход в связи с большим пассажиропотоком. Данная станция работает только на вход.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что общественный транспорт Петербурга в ночь на 9 мая будет работать в обычном режиме.