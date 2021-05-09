Певица Манижа провела первую репетицию на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме

Манижа провела первую репетицию в Роттердаме. Девушка представляет Россию с песней «Русская женщина».

С этим номером певица выступит в первом полуфинале «Евровидения». Видео с её репетицией выложили организаторы конкурса на официальном канале «Евровидения» на YouTube. За подготовкой сценического номера через экраны наблюдали зрители и журналисты.

Во время пения песни «Русская женщина» девушка появилась на сцене в большом костюме, который сшит из разных тканей из разных регионов России. Позже Манижа появилась в красном комбинезоне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Манижа изменила некоторые слова конкурсной песни «Евровидения». Артистка перезаписывала трек перед его релизом. Информацией артистка поделилась во время первой конференции «Евровидения». Напоминаем, что конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах.