Праздничный салют озарил небо Петербурга в честь Дня Победы

В 22:00 в Петербурге прогремел праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По сложившейся традиции 30 залпов дал дивизион Михайловской артиллерийской академии, который расположится в Петропавловской крепости.

Яркими красками петербургское небо озарилось даже вдали от места проведения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восемь часов будут гореть факелы Ростральных колонн.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице военнослужащие общевойсковой армии ЗВО сделают специальную обработку Петропавловской крепости перед тем, как будет запущен салют на 9 Мая