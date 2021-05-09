Праздничный салют озарил небо Петербурга в честь Дня Победы

Праздничный салют озарил небо Петербурга в честь Дня Победы
У стен Петропавловской крепости проходит праздничный салют. Фото: gov.spb.ru

В 22:00 в Петербурге прогремел праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По сложившейся традиции 30 залпов дал дивизион Михайловской артиллерийской академии, который расположится в Петропавловской крепости.

Яркими красками петербургское небо озарилось даже вдали от места проведения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восемь часов будут гореть факелы Ростральных колонн.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице военнослужащие общевойсковой армии ЗВО сделают специальную обработку Петропавловской крепости перед тем, как будет запущен салют на 9 Мая

день победы салют фейерверк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Праздничный салют озарил небо Петербурга в честь Дня Победы
Чехия намерена потребовать от России миллионы долларов из-за взрывов во Врбетице
«Горьковскую» закрыли на вход из-за увеличенного пассажиропотока
Спасатели почти час тушили частный дом под Гатчиной
В Красногвардейском районе перевернулась иномарка. Есть пострадавшие
В Ленобласти в понедельник потеплеет до плюс 20 градусов
Пьяный мужчина упал в Фонтанку. Его спасли прохожие
В РФПИ опровергли сообщения о тупике в переговорах с Германией по «Спутнику V»