Фоторепортаж Gazeta.SPb: в Петербурге прогремел салют в честь Дня Победы

Возле стен Петропавловской крепости 9 мая прогремел праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как это было – смотрите в фоторепортаже Gazeta.SPb.

С 22:00 в течение десяти минут небо над городом осветили 30 залпов.

Расчёты фейерверочных установок выпустили более 1,5 тыс. изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и другие.

По сложившейся традиции в создании артиллерийского салюта приняли участие дивизион Михайловской артиллерийской академии.

Яркими красками петербургское небо озарилось даже вдали от места проведения.

«С Праздником Великой победы! Всем мира над головой, мира в семье и мира в душе!», — делятся своим восторгом петербуржцы.