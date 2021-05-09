Фоторепортаж Gazeta.SPb: в Петербурге прогремел салют в честь Дня Победы

Фоторепортаж Gazeta.SPb: в Петербурге прогремел салют в честь Дня Победы
В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb

Возле стен Петропавловской крепости 9 мая прогремел праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как это было – смотрите в фоторепортаже Gazeta.SPb.

В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb

С 22:00 в течение десяти минут небо над городом осветили 30 залпов.

В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb

Расчёты фейерверочных установок выпустили более 1,5 тыс. изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и другие.

В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb

По сложившейся традиции в создании артиллерийского салюта приняли участие дивизион Михайловской артиллерийской академии.

В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb

Яркими красками петербургское небо озарилось даже вдали от места проведения.

В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb

«С Праздником Великой победы! Всем мира над головой, мира в семье и мира в душе!», — делятся своим восторгом петербуржцы.

В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb
день победы петропавловская крепость салют


 

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