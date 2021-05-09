Петербуржцы создают сад Памяти на углу Кирочной и Новгородской улиц

Жители высадили 10 кустов сирени и несколько деревьев. Фото: vk.com/mytndvor

Жители высадили 10 кустов сирени и несколько деревьев. Фото: vk.com/mytndvor

Жители Центрального района начали создавать сад Памяти на углу Кирочной и Новгородской. Они высадили десять кустов сирени и несколько деревьев.

Кроме того, посадили красный клен, конский каштан и декоративную яблоню. Об этом сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Сирень для сада активистам подарил питомник «Ракита», а деревья они купили на свои средства.

«В будущем там обязательно должен быть цветущий сквер для жителей района, тем более что аллея в рамках международной акции «Сад Памяти» уже заложена!», — сообщили активисты.

Прошлой осенью петербуржцы уже посадили там десять лип.

Впервые акцию «Сад памяти» провели в прошлом году. В ее рамках создают зеленые памятники каждому, кто погиб в военные годы. В Петербурге было посажено 920 деревьев и свыше 1600 кустов сирени.

В 2020 году к акции присоединились более 300 тысяч россиян и свыше 50 стран. В этом году акция стартовала 18 марта, она продлится до 22 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожане смогут посадить деревья в парках Петербурга на майских праздниках.