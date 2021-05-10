СМИ связали кибератаку на топливную компанию США с русскими хакерами

Хакеры, устроившие кибератаку на крупнейшую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть из России.

С таким утверждением выступил телеканал СNN со ссылкой на бывших сотрудников Белого дома, работавших в сфере кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что к атаке причастна группа хакеров, называющей себя DarkSide. По сведениям телеканала, она якобы «происходит из России». При этом телекомпания ссылается на источники, которые утверждают, что хакеры работают не из русскоговорящих стран.

По данным агентства Bloomberg, DarkSide была организована летом 2020 года и может быть связана как с РФ, так и с государствами Восточной Европы. В свою очередь телеканал NBC отмечает, что атаку осуществили в рамках «преступной схемы», которая не была инициирована властями.

Кибератака приостановила работу трубопровода, от которого зависит обеспечение топливом 45% населения Восточного побережья США. Американские власти создали межведомственную группу специалистов для предотвращения перебоев в поставках топлива.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два россиянина признали вину по делу о киберпреступлениях против США.