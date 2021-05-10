Мертвого мальчика нашли в квартире на Комендантском проспекте

Мертвого мальчика нашли в квартире на Комендантском проспекте
Полиция выяснила, что семья неполная, но благополучная, на учете не состоит. Фото: pixabay

Накануне в квартире в Приморском районе скончался двухгодовалый ребенок. Видимых причин его смерти не нашли.

Все случилось 9 мая в квартире на Комендантском проспекте. В 5 утра 30-летняя мать вызвала экстренные службы, сообщил, что ее двухлетний сын не дышит. Прибывшие правоохранители на нашли внешних признаков насильственной смерти на его теле. Об этом сообщает 78.ru.

Предстоящим летом мальчику должно было исполниться три года. Его тело направили в морг, где будет установлена причина смерти. Полиция также выяснила, что семья неполная, но благополучная, на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодую петербурженку достали из Суздальского озера мертвой. Предварительно, ее тело находилось в воде 6-8 часов. Экстренные службы достали ее тело на берег.

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