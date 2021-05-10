Губернатор Петербурга отметил десять лучших работ в рамках акции «Мой герой», хотя конкурс еще не закончился

Губернатор Северной столицы Александр Беглов особенно отметил десят работ в рамках еще не закончившейся акции «Мой герой». Об этом глава города сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что в качестве приза семья, выложившая самый занимательный рассказ, даст залп из орудия Нарышкина бастиона.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сказал спасибо всем тем, кто принял участие в акции «Мой Герой».

Напомним, что мероприятие подразумевает, что всякий может рассказать историю своих предков, которые жили в Великую Отечественную войну.

Беглов объяснил, что все те истории, которые были опубликованы, составляют единую картину жизни людей, прошедших войну.

Рассказы, стихи, видеоролики пропитаны гордостью за своих предков. Через экран, по мнению градоначальника, можно было ощутить настоящие эмоции.

Кроме того, губернатор особое внимание уделил десяти участникам, хотя акция ещё не закончилась.

Известно, что в качестве приза, семья, выложившая самый занимательный рассказ, даст залп из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в память о своём герое.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, весной петербургский «Сад памяти» пополнят более 2000 деревьев и кустарников.