Турецкие отели опровергли отказ от системы «все включено» после отмены локдауна

Турецкие отели опровергли отказ от системы «все включено» после отмены локдауна
Турция готова открыть границы для россиян с 1 июня. Фото: unsplash

В Турции отели не планируют отказываться от системы «все включено» из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом рассказал представитель Федерации отельеров республики.

По его словам, появившиеся новости об отмене данной опции для клиентов является ложной. При этом рестораны могут менять по количество и разнообразие блюд.

Как сообщил ТАСС, рестораны в отелях могут вносить изменения только по согласованию с туроператорами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпании до 1 июня вывезут из Турции всех российских туристов.

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