Четыре человека погибли при крушении пожарного вертолета в Китае

Четыре человека погибли в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Утром 10 мая вертолет, в котором находились четыре члена экипажа, упал в озеро Эрхай.

Вертолет потерпел крушение при выполнении маневра по забору воды. Двух человек нашли спустя несколько часов, однако врачи уже не смогли их спасти, сообщает РИА «Новости».

Спасатели обнаружили двух пропавших членов экипажа, но они уже были мертвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.