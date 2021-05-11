Четыре человека погибли при крушении пожарного вертолета в Китае

Четыре человека погибли при крушении пожарного вертолета в Китае
Четыре человека погибли. Фото: Pixabay

Четыре человека погибли в результате крушения пожарного вертолета в городе Дали провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Утром 10 мая вертолет, в котором находились четыре члена экипажа, упал в озеро Эрхай.

Вертолет потерпел крушение при выполнении маневра по забору воды. Двух человек нашли спустя несколько часов, однако врачи уже не смогли их спасти, сообщает РИА «Новости».

Спасатели обнаружили двух пропавших членов экипажа, но они уже были мертвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.

Китай крушение вертолета происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из горящего дома в Мурино спасли десять человек
В Минприроды рассказали, когда в России закончатся нефть и газ
Четыре человека погибли при крушении пожарного вертолета в Китае
Россияне назвали самые уважаемые профессии
Врач перечислила продукты, которые опасны для аллергиков
В Гидрометцентре россиянам пообещали аномальное тепло
Врач предупредил об опасности чрезмерного употребления воды
Жириновский хочет закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки в свой адрес