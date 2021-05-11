В майские праздники с улиц Петербурга собрали 1300 кубометров мусора

Сегодня, 11 мая, городские магистрали приводят в порядок 607 машин и 1092 работника ручной уборки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сегодня, 11 мая, городские магистрали приводят в порядок 607 машин и 1092 работника ручной уборки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

За праздничную неделю, с 3 по 10 мая, дорожники Петербурга собрали с улиц 1300 кубометров мусора и 2600 тон смета.

Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству. Каждый день на уборку улиц выходило около тысячи работников ручного труда и 600 единиц техники. По ночам работало 300 дворников и полтысячи машин.

Погода на прошлой неделе выдалась дождливой. Это упростило работу предприятий, поскольку дорожное полотно «замачивается» в дождевой воде, и технике проще отмыть его от загрязнений. За восемь дней на мытье улиц потратили 44 тысячи кубометров воды и 546 литров шампуня.

Сегодня, 11 мая, городские магистрали приводят в порядок 607 машин и 1092 работника ручной уборки. Зеленые территории убирают еще 258 машин и 929 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Невы возле Литейного моста.