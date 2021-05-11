В Петербурге задержана подозреваемая в поджогах могил на кладбище

В Петербурге сотрудники полиции задержали 62-летнюю женщину по подозрению в серии поджогов надгробий на кладбище в Красносельском районе.

«Свой поступок женщина внятно объяснить не смогла», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 8 мая поздно на кладбище в Красносельском районе обнаружили могилы со следами копоти и гари. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Кроме того, спустя два дня на этом же кладбище произошел похожий инцидент, в результате которого было повреждено еще несколько могил.

Отмечается, что ранее пенсионерка была судима за мошенничество и незаконное пересечение государственной границы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что от рук неизвестного пиромана пострадали могилы 2020 и 2021 годов. На могилах были следы копоти и гари. Материальный ущерб пока не установлен.