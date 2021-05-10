После поджога могил на Красносельском кладбище завели уголовное дело

После поджога могил на Красносельском кладбище завели уголовное дело
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В канун Дня Победы неизвестный злоумышленник поджег несколько могил на кладбище в Красном Селе. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом 10 мая сообщает пресс-служба городского управления МВД. Все случилось поздним вечером 8 мая. В 22:50 местные жители вызвали полицию. Они сообщили, что на кладбище произошел пожар, кто-то поджег могилу.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что от рук неизвестного пиромана пострадали могилы 2020 и 2021 годов. На могилах были следы копоти и гари. Материальный ущерб пока не установлен.

Полиция открыла уголовное дело по части 1 статьи 255 УК РФ о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Поджигателя разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вандал поджег могилы на Красносельском кладбище в ночь на День Победы. Он поджег венки и деревянные кресты на нескольких могилах, расположенных в 20 метрах друг от друга.

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