На переезде в Трубниково скутерист погиб под поездом, отправив в реанимацию пенсионерку

В Тосненском районе Ленобласти мужчина на скутере погиб под поездом у станции Трубниково. Также пострадала пенсионерка. Транспортная полиция начала проверку.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 10 мая, около 6 часов вечера. 40-летний местный житель пересекал ж/д переезд на скутере на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда сообщением «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, но наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, в момент столкновения также пострадала стоявшая рядом с переездом пенсионерка. В нее отлетели обломки двухколесного транспорта. 74–летнюю петербурженку госпитализировали с рваной раной головы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти 15-летний подросток попал под поезд. Пострадавшего госпитализировали.