В Петербурге загорелся магазин «Дикси» в Лыжном переулке

В Петербурге загорелся магазин &#171;Дикси&#187; в Лыжном переулке
Пожар в "Дикси" в Лыжном переулке. Фото: скриншот "Соседи СПЧ ● Приморский район"

Сегодня утром, 11 мая, в Приморском районе загорелся магазин «Дикси». О пострадавших не сообщается.

По информации городского управления МЧС, петербуржцы вызвали пожарных к дому №8/1 по Лыжному переулку в 11 утра. Пожар произошел в подсобном помещении супермаркета площадью 30 квадратных метров. Магазин расположен на первом этаже жилого дома.

Огонь охватил обстановку на площади 15 квадратных метров. Спасатели справились с пожаром за полчаса — в 11 часов 35 минут он был ликвидирован.

На месте происшествия от МЧС работали 18 человек личного состава и четыре пожарные машины. Информации о возможных пострадавших в результате пожара не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержана подозреваемая в поджогах могил на кладбище.

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