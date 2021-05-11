Фрагмент лепнины пробил голову прохожей на Малой Морской

Все случилось у дома №8 по Малой Морской улице. Фото: google.maps

Все случилось у дома №8 по Малой Морской улице. Фото: google.maps

В центре Петербурга на голову женщины упал кусок лепнины, отвалившийся с фасада исторического здания.

Все случилось сегодня, 11 мая, у дома №8 по Малой Морской улице. Как сообщают «Невские новости», отколовшийся от фасада камень пробил голову пострадавшей. Тротуар оказался залит кровью пострадавшей. Женщине вызвали скорую, ее осматривают медики.

По данным 78.ru, на Малой Морской пострадала 47-летняя петербурженка. Ее доставили в Мариинскую больницу. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК взял на контроль уголовное дело с падением лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте. По данным следствия, неустановленные работники ООО «Жилкомсервис № 3 Московского района» ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние многоквартирного жилого дома.