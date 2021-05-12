Китай пригрозил ответным ударом по Европе за запрет Huawei

Китай добивается разрешения на ввоз в Швецию оборудования 5G от Huawei и пугает ответным ударом по Ericsson.

Участие Ericsson в расширении китайской 5G оказалось под вопросом, когда осенью прошлого года в Швеции запретили оборудование Huawei, пишет The Wall Street Journal. Решение продиктовано угрозами нацбезопасности. Huawei хочет обжаловать решение в суде, в противном случае КНР закроет поставки Ericsson в Китай.

Представитель Ericsson от комментариев отказался. Акции Ericsson упал на четыре процента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аpple попросила у правительства США десятки миллиардов долларов. Американские технокомпании, в том числе и Apple, придумали способ сдержать цены на свои гаджеты. Производители чипов в США и организации, использующие микросхемы (Apple, Google, Microsoft и другие), сформировали коалицию,