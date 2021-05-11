Аpple попросила у правительства США десятки миллиардов долларов 3

Американские технокомпании, в том числе и Apple, придумали способ сдержать цены на свои гаджеты.

Производители чипов в США и организации, использующие микросхемы (Apple, Google, Microsoft и другие), сформировали коалицию, сообщает The New York Times. Они хотят получить от правительства США дотаций в размере 50 миллиардов долларов на полупроводники.

Компании объявили нехватку полупроводников из-за бешеной скупки техники в период пандемии и заявила, что это финансирование поможет США создать устойчивую поставку микросхем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продажи электромобилей в России за три года могут вырасти в 50 раз. Объём рынка электротранспорта в России может вырасти до 100 млрд рублей за ближайшие два-три года. У страны есть 2–3 года, для того, чтобы сформировать рынок электротранспорта в России.