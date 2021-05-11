Продажи электромобилей в России за три года могут вырасти в 50 раз

Продажи электромобилей в России за три года могут вырасти в 50 раз
По состоянию на 2020 год в России парк электромобилей насчитывает около 11 тысяч машин. Фото: кадр из видео youtube

Объём рынка электротранспорта в России может вырасти до 100 млрд рублей за ближайшие два-три года.

У страны есть 2–3 года, для того, чтобы сформировать рынок электротранспорта в России, сообщает проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков в рамках пресс-конференции.

По состоянию на прошлый год в стране парк электромобилей состоит из 11 тысяч автомобилей, 90% продаж — подержанные машины.

В прошлом году в России купили около 700 новых электромобилей. Это почти на 100% больше, чем два года назад. Более 5,2 тысяч электромобилей прибыли в страну подержанными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установят новые сигнальные светофоры и искусственные неровности. В Петербурге провели электронные тендеры на их установку. Работы в северных районах города выполнит компания «Орион».
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Продажи электромобилей в России за три года могут вырасти в 50 раз
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