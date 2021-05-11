В Петербурге установят новые сигнальные светофоры и искусственные неровности

По шести адресам нужно обустроить парковочные места для инвалидов. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

По шести адресам нужно обустроить парковочные места для инвалидов. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Летом в Северной столице установят почти 150 новых светофоров и 55 «лежачих полицейских».

В Петербурге провели электронные тендеры на их установку, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту. Работы в северных районах города выполнит компания «Орион».

Подрядчикам нужно поставить светофоры возле зебр на 55 адресах и положить «лежачих полицейских». По шести адресам нужно обустроить парковочные места для инвалидов.

Все работы завершатся до 16 июля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обсудили вопросы регулирования работы сервисов аренды самокатов. В Северной столице состоялось совещание, на котором представители Комитета по транспорту и представители четырех каршеринговых компаний обсудили вопросы регулирования работы сервисов аренды самокатов. На совещании решили понизить скорость езды на самокатах до 15 км/ч.