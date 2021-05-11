В Петербурге обсудили вопросы регулирования работы сервисов аренды самокатов

В Петербурге обсудили вопросы регулирования работы сервисов аренды самокатов
Также решили создать спецгруппу, которая будет следить за арендой самокатов. Фото: unsplash.com

В Северной столице состоялось совещание, на котором представители Комитета по транспорту и представители четырех каршеринговых компаний обсудили вопросы регулирования работы сервисов аренды самокатов.

На совещании решили понизить скорость езды на самокатах до 15 км/ч, запретить парковать их у метро и ближе 15 метров от остановок, сообщает Комитет по транспорту. Также решили создать спецгруппу, которая будет следить за арендой самокатов.

«Передвижение по городу должно быть безопасным», — отметили в Комитете

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что схему развития петербургского метро хотят переделать за 15 млн рублей. Смольный ищет подрядчика, который переделает схему петербургского метро. Заявки принимаются до 1 июня. Проектировщику нужно сделать программу строительства и реконструкции метро до 2045 года, также указать стоимость возведения станций и график их ввода.

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