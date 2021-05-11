Схему развития петербургского метро хотят переделать за 15 млн рублей

Смольный ищет подрядчика, который переделает схему петербургского метро. На это от бюджета Петербурга выделят 15 млн рублей.

Заявки принимаются до 1 июня. Проектировщику нужно сделать программу строительства и реконструкции метро до 2045 года, также указать стоимость возведения станций и график их ввода, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В конце прошлого месяца «Метрострой» закончил проходку Лахтинско-Правобережной линии. Длина участка между «Театральной» и «Спасской» 800 метров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент рассмотрел предложение руководителя «Приморского УПК» Сизова. В конце месяца из госэкспертизы выйдет проект строикомплекса в Приморске. В то же время ВЭБ.РФ изучает финансирование объекта. Недавно гендир ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов обратился к Владимиру Путину, а президент написал И.И. Шувалову рассмотреть.