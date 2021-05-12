Рестораны, обслуживающие ПМЭФ, получат специальные QR-коды

Кафе и рестораны, обсуживающие ПМЭФ-2021, получат специальные QR-коды.

В июне в Северной столице пройдет Международный экономический форум. Сейчас полным ходом идёт подготовка к мероприятию. Думают над комфортом и безопасностью участников. Для особого удобства, кафе, рестораны, которые будут обслуживать ПМЭФ, получат QR-коды с символикой форума, сообщают «Новости малого бизнеса».

Получение такого QR-кода гарантирует, что кафе соответствует требованиям Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин планирует очно присутствовать на ПМЭФ в Петербурге. Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Международный экономический форум состоится в Петербурге со 2 по 5 июня.