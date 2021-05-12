В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 16 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 16 тысяч человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 15 986 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в среду, 12 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 17 536 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов с COVID-19, а риск смерти с неврологическими осложнениями увеличивается в шесть раз.

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