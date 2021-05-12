Миллион заболевших без локдауна и вакцина, о которой «мечтают миллионы»: Беглов рассказал о борьбе с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в ЗакСе с отчетом о работе правительства, рассказал о борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, если бы не локдаун, еще весной прошлого года в Северной столице было бы миллион заболевших. Город же с пандемией, считает он, справился успешно.

«Можно уверенно сказать: в 2020 году нам удалось справиться с вызовами пандемии. При этом неуклонно следовать стратегической линии развития города», — подчеркнул губернатор, выступая перед депутатами.

Он также уточнил, что Петербург выработал первым в России многие решения по борьбе с COVID-19. Северная столица с помощью ученых «Политеха» первой получила математическую модель развития эпидемии. Петербург первым открыл обсерватор на базе общежития университета им. Мечникова.

Кроме того, Петербург первым установил региональные стимулирующие выплаты и компенсации заболевшим медработникам и семьям умерших.

События могли бы развиваться иначе, если бы в городе не ввели ограничительные меры. По его словам, без локдауна весной 2020-го города Петербург мог получить до миллиона инфицированных. К концу марта коэффициент распространения COVID в Северной столице равнялся 7.

Теперь, сообщил Беглов, городу предстоит завершить перевод медицины в цифровой формат. Переход на электронные медкарты в 2022-м году должен быть завершен.

Кроме того, в городе стартует модернизации поликлиник с годовым бюджетом 3 миллиарда 800 миллионов рублей. 68 учреждений будут отремонтированы и получат новое оборудование.

Глава города также призвал петербуржцев пройти вакцинацию от коронавируса.

«Чтобы вернуться к привычному ритму жизни нам нужен коллективный иммунитет. А для этого нужна вакцинация», – подчеркнул он.

Александр Беглов напомнил, что в Петербурге развёрнута самая обширная в стране сеть прививочных пунктов – 134 стационарных, 13 мобильных и 67 специальных выездных бригад для петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья.

«О российской вакцине мечтают миллионы людей во всем мире», — заметил при этом губернатор.