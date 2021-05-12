Памятник пробкам появился на перекрёстке шушарских улиц в Петербурге

Жители Шушар решили обратить внимание властей на одну из главных проблем своего района. Импровизированный памятник пробке шушарцы установили на перекрёстке улицы Пушкина и Витебского проспекта.

Об установке памятника сообщает «Гражданин Пушкин» в Facebook. Это частое место пробки машин. Дороги стабильно отмечены красным.

Таким памятником шушарцы отмечают юбилей обещаний чиновников решить проблему. Уже 6 лет чиновники хотят помочь избавиться от пробок. Последние обещания были три года назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура вынесла представление главе петербургского жилищного комитета. Спор депутата и жилищного комитета из-за воздуходувок при уборке улиц дорос до прокуратуры. Позицию чиновника не поддержали. Ранее депутат Вадим Сафонов обратился в жилкоме с заявлением о незаконности использования воздуходувок.