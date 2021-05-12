Прокуратура вынесла представление главе петербургского жилищного комитета

Спор депутата и жилищного комитета из-за воздуходувок при уборке улиц дорос до прокуратуры. Позицию чиновника не поддержали.
Ранее депутат Вадим Сафонов обратился в жилкоме с заявлением о незаконности использования воздуходувок, сообщил депутат Вадим Сафонов. Жилищный комитет ответил, что не видит причины отказываться от них.
Затем Сафонов обратился в прокуратуру. Она решила, что ответ Вадима Сафонова «не основан на законодательстве». В жилкоме обещали прокомментировать ситуацию.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка отсудила 140 тысяч рублей за залив квартиры. Судебные приставы Петербурга помогли горожанке получить с коммунальщиков компенсацию за залив квартиры. Квартиру взыскательницы в Центральном районе залило после того, как коммунальные службы чистили кровлю дома.