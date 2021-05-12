Прокуратура вынесла представление главе петербургского жилищного комитета

Жилищный комитет ответил, что не считает целесообразным отказ от них. Фото: pixabay

Жилищный комитет ответил, что не считает целесообразным отказ от них. Фото: pixabay

Спор депутата и жилищного комитета из-за воздуходувок при уборке улиц дорос до прокуратуры. Позицию чиновника не поддержали.

Ранее депутат Вадим Сафонов обратился в жилкоме с заявлением о незаконности использования воздуходувок, сообщил депутат Вадим Сафонов. Жилищный комитет ответил, что не видит причины отказываться от них.

Затем Сафонов обратился в прокуратуру. Она решила, что ответ Вадима Сафонова «не основан на законодательстве». В жилкоме обещали прокомментировать ситуацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка отсудила 140 тысяч рублей за залив квартиры. Судебные приставы Петербурга помогли горожанке получить с коммунальщиков компенсацию за залив квартиры. Квартиру взыскательницы в Центральном районе залило после того, как коммунальные службы чистили кровлю дома.